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Купить недвижимость в San Severino Marche, Италия

2 объекта найдено
Дом 12 комнатв San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
12 Количество комнат 280 м²
Цена по запросу
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Дом 7 комнатв San Severino Marche, Италия
Дом 7 комнат
San Severino Marche, Италия
7 Количество комнат 120 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N601 Имущественное имя: Каса Киджи I Местоположение: В деревне Город/Го…
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