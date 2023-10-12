ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Италия
San Miniato
Жильё с бассейном в San Miniato, Италия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
133 м²
LH-2Q03. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из лучших районов знаме…
€591,899
Рекомендовать
Вилла
Тоскана, Италия
300 м²
Италия Кастильоне-делла-Пескайя Двухуровневая вилла с прекрасным видом на море Площадь 30…
€2,05 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2
69 м²
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
€246,625
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Borgetto, Италия
3
3
500 м²
Недвижимость находится в муниципалитете Чиниси, в 5 минутах от Фальконе и Борселлино & quot;…
€465,826
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Laglio, Италия
6
1 500 м²
VB-10091. Вилла в ЛальоВилла находится в очень живописном месте, на первой линии озера Комо …
€8,78 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Комо, Италия
5
450 м²
VB-10051. Вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на солнечном берегу озера Ко…
€3,75 млн
Рекомендовать
Дом
Терни, Италия
600 м²
Участок под застройку 600 квадратных метров с прекрасным видом на море. Максимальный объем д…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом
Roma Capitale, Италия
3
165 м²
Роскошные апартаменты в самом центре Рима, Лацио. Квартира, площадью 165 кв.м., располагает…
€2,52 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
241 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€2,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
260 м²
KK-280817-3. Просторная солнечная квартира в Сан-РемоПросторная и солнечная квартира 260 кв …
€1,18 млн
Рекомендовать
Дом
Porto Recanati, Италия
3 000 м²
Building plot of 3,000 square meters in a well-served semi-central area. Possible area of 1,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3
125 м²
LH-1Q37. Новая квартира в вилле в Оспедалетти (Лигурия)В престижном районе вилл в Оспедалетт…
€665,887
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL