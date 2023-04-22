Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. San Martino di Lupari
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в San Martino di Lupari, Италия

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 1,500,000
VB-VM7. Историческая вилла XIX века в городе СтрезаВилла расположена в нескольких шагах от п…
Вилла 9 спален в Moniga del Garda, Италия
Вилла 9 спален
Moniga del Garda, Италия
10 Количество комнат 9 ванных комнат 700 м²
€ 12,000,000
Паденге суль Гарда, в одном из лучших мест озера Гарда, прямо на берегу (!) величественный о…
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,700,000
VB-VSirm. Вилла в Сирмионе в нескольких метрах от озераВилла расположена на первой линии в 2…
Дом 7 спален в Италия, Италия
Дом 7 спален
Италия, Италия
330 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Уникальная вилла расположена в одном из самых привлекательных уголков Портофино, а именно в …
Квартира 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 390 м²
€ 435,000
GA-V001233. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaРасположенный в очень т…
Вилла 2 спальни в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 890,000
Предлагаем к продаже великолепную двухэтажную виллу, расположенную в одном из самых эксклюзи…
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 280,000
PL-PR_A19. Бавено. Озеро Маджоре. Квартира с садомБавено. Озеро Маджоре. Красивая 3-х-комнат…
Вилла 18 комнат в Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 5 спален в Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 655 м²
€ 3,500,000
VB-VILSIE. Превосходная вилла в СиенеВилла в отличном состоянии после капитального ремонта. …
Дом в Мачерата, Италия
Дом
Мачерата, Италия
25 000 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Вилла 2 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 1,850,000
Мы предлагаем к продаже виллу на стадии строительства находящуюся в комплексе состоящем из …
Вилла 4 спальни в Paciano, Италия
Вилла 4 спальни
Paciano, Италия
4 ванных комнат 395 м²
€ 1,071,917
This villa in Paciano feels like paradise: surrounded by 100 olive trees, birds, a wellness …
Realting.com
Перейти