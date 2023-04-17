Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. San Martino di Lupari
  5. Виллы

Купить вилла в San Martino di Lupari, Италия

Вилла В архив
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 13 спаленв San Martino di Lupari, Италия
Вилла 13 спален
San Martino di Lupari, Италия
20 Количество комнат 15 ванных комнат 1 100 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла на берегу озера Гарда. Расположена в солнечном живописном месте у подножи…
Виллав San Martino di Lupari, Италия
Вилла
San Martino di Lupari, Италия
600 м²
Цена по запросу
Усадьба состоит из элегантной виллы в стиле "либерти" построенной в начале двадцатого века, …
Вилла 7 спаленв San Martino di Lupari, Италия
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат 800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
Вилла 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 270 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу шикарную виллу с частным причалом и буем для мотоскафа. Жилая площадь…
Вилла 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 450,000
Часть двухквартирной виллы в новом жилом комплексе класса "люкс", расположенном в 800 м от о…
Вилла 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Двух и одноквартирные виллы, различного размера, расположенны в 700 метрах от пляжа в Лидо д…
Вилла 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 450 м²
€ 210,000
Строящаяся вилла в коттеджном посёлке расположенном напротив Лагуны. Здание практически зак…
Realting.com
Перейти