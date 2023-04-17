Купить вилла в San Martino di Lupari, Италия

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8 объектов найдено
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Вилла 13 спален
San Martino di Lupari, Италия
20 Количество комнат
15 ванных комнат
1 100 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла на берегу озера Гарда. Расположена в солнечном живописном месте у подножи…
Вилла
San Martino di Lupari, Италия
600 м²
Цена по запросу
Усадьба состоит из элегантной виллы в стиле "либерти" построенной в начале двадцатого века, …
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат
800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу шикарную виллу с частным причалом и буем для мотоскафа. Жилая площадь…
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
206 м²
€ 450,000
Часть двухквартирной виллы в новом жилом комплексе класса "люкс", расположенном в 800 м от о…
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Двух и одноквартирные виллы, различного размера, расположенны в 700 метрах от пляжа в Лидо д…
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
450 м²
€ 210,000
Строящаяся вилла в коттеджном посёлке расположенном напротив Лагуны. Здание практически зак…
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