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Купить таунхаус в San Martino di Lupari, Италия

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Таунхаус 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м²
€ 560,000
Просторный таунхаус с панорамным видом на озеро в Мальчезине. Жилая площадь 330 кв.м. Главн…
Таунхаус 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Таунхаус 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 330,000
Таунхаус в туристической резиденции с бассейном, расположенной в 50 м от моря. Площадь 206 …
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