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Дома с бассейном в San Martino di Lupari, Италия

3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Таунхаус 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
€ 560,000
Просторный таунхаус с панорамным видом на озеро в Мальчезине. Жилая площадь 330 кв.м. Главн…
Вилла 3 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 450,000
Двух и одноквартирные виллы, различного размера, расположенны в 700 метрах от пляжа в Лидо д…
Вилла 3 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Вилла 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
€ 210,000
Строящаяся вилла в коттеджном посёлке расположенном напротив Лагуны. Здание практически зак…
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