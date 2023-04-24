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Дома с видом на море в San Martino di Lupari, Италия

2 объекта найдено
Вилла 7 спален в San Martino di Lupari, Италия
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат 800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
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