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Квартиры с видом на горы в San Martino di Lupari, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в San Martino di Lupari, Италия
Квартира 1 спальня
San Martino di Lupari, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 145,000
Двухкомнатные меблированные квартиры в резиденции с бассейном в Бренцоне. Дом расположен в ж…
Квартира 2 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 278,000
Трёхкомнатные квартиры различной планировки в Пескьера дель Гарда. Гостиная с кухней опенсп…
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