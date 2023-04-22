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Квартиры возле озера в San Martino di Lupari, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 278,000
Трёхкомнатные квартиры различной планировки в Пескьера дель Гарда. Гостиная с кухней опенсп…
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