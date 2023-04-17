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Купить квартиру в San Martino di Lupari, Италия

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
Квартиры в строящейся резиденции в Бардолино, расположенной в уютной жилой зоне, в двух шага…
Квартира 1 спальняв San Martino di Lupari, Италия
Квартира 1 спальня
San Martino di Lupari, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 145,000
Двухкомнатные меблированные квартиры в резиденции с бассейном в Бренцоне. Дом расположен в ж…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 278,000
Трёхкомнатные квартиры различной планировки в Пескьера дель Гарда. Гостиная с кухней опенсп…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 295,000
Квартира в новой резиденции, расположенной в нескольких метрах от центра. Площадь 70 кв.м. Б…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Трёхкомнатные квартиры в новой резиденции, расположенной в сосновой роще в нескольких метрах…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 230,000
Комфортабельные иммобилированные квартиры в новой туристической резиденции в Езоло (Венециан…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 200,000
Полностью меблированная квартира в шикарной туристической резиденции расположенной между Пес…
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