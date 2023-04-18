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Купить пентхаус в San Martino della Battaglia, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
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