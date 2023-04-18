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Купить квартиру в San Martino della Battaglia, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 450,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 590,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 185 м²
€ 628,000
GH-DV3553. Новые пентхаусы с видом на озероВ нескольких минутах ходьбы от Золотого пляжа в и…
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