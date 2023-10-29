ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Италия
San Giovanni Valdarno
Виллы
Виллы в San Giovanni Valdarno, Италия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 7 комнат с Spalni
Терни, Италия
7
50 м²
Ссылочный номер: N628 Название недвижимости: Casa Pagani Расположение: в деревне Город / …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4
160 м²
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
€1,93 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
400 м²
VB-VILGEN. Классическая вилла в ГенуиПрекрасная вилла площадью 400 кв.м находится в престижн…
€1,88 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с Spalni
Терни, Италия
5
70 м²
Отремонтированный каменный дом расположен в очаровательной деревне у подножия двухэтажной го…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в центре города, с интернетом, с инфраструктурой
Roma Capitale, Италия
3
250 м²
Роскошные апартаменты расположены в Лацио, Рим. Располагаются неподалёку от Колезея и Площа…
€5,02 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Dizzasco, Италия
5
188 м²
VB-10022LN. Панорамный пентхаус с террасой на крыше в АрдженьоПросторные апартаменты в новом…
€426,326
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
90 м²
Панорамный чердак расположен на третьем этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Esp…
€50,562
Рекомендовать
Дом 22 комнаты
Monteprandone, Италия
22
440 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пиццо, Италия
1
1
55 м²
1
Светлая уютная квартира прямо в центре городка Pizzo! Не упустите эт…
€72,289
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pozzolengo, Италия
4
2
170 м²
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Torri del Benaco, Италия
3
1
75 м²
В окружении парка площадью 10.000 кв.м. мы предлагаем к продаже просторные и светлые трехком…
€300,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico, с Ripostiglio
Монтепульчано, Италия
17
4
440 м²
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…
€1,000,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL