Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Тоскана
Ареццо
San Giovanni Valdarno
Жильё в San Giovanni Valdarno, Италия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
3 Количество комнат
650 м²
€ 3,400,000
VB-VilPsG. Престижная вилла в Паденге-суль-ГардаПрестижная вилла расположена в спокойной зе…
Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
40 м²
€ 13,516
Квартира в хорошем состоянии в самом сердце исторического города Агридженто на Виа Эссенето,…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
123 м²
€ 580,000
LH-2Q09. Апартаменты у моря в Италии, Лигурия, Сан-РемоВсего в нескольких минутах ходьбы от …
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 420,000
LH-1Q09. Апартаменты у моря в Лигурии, Оспедалетти, ИталияВ самом центре небольшого приморск…
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
141 м²
€ 300,000
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 950,000
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
Вилла 3 спальни
Pella, Италия
4 Количество комнат
185 м²
€ 550,000
ISM-060417. Великолепная вилла с видом на озеро ОртаВеликолепная вилла с видом на озеро Орта…
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
357 м²
€ 1,650,000
Монига-дель-Гарда Роскошь, дизайн и спокойствие - вот ключевые слова, характеризующие этот к…
Дом
Терни, Италия
2 000 м²
€ 100,000
Участок под застройку расположен в уединенном месте. Возможность разделения на две отдельные…
Вилла 3 спальни
Lazzate, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 780,000
OC-1452457. Вилла с садомПредлагается роскошная вилла , состоящая из двух уровней в местечке…
Таунхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 750,000
Таунхаус с трёх сторон окружённый садом 500 кв.м. Очень спокойная жилая зона, расстояние до…
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3 Количество комнат
55 м²
€ 320,000
VB-10064. Апартаменты Альба в МедзегреДанный проект находится в стадии разработки и относитс…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты