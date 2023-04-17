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Купить недвижимость в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия

8 объектов найдено
Дом 32 комнатыв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат 1 600 м²
Цена по запросу
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Вилла 16 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Квартира 2 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 60 м²
€ 98,000
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
Вилла 5 спаленв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 3,000,000
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
Вилла 4 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
Вилла 4 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,650,000
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
Вилла 2 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 200 м²
€ 275,000
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
Квартира 5 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
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