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Пентхаусы в Salo, Италия

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2 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Realting.com
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