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20 объектов найдено
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso
Salo, Италия
9
3
250 м²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
9
3
200 м²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
7
4
500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 18 комнат с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
18
5
750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Salo, Италия
13
3
480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
€2,48 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
4
2
145 м²
На холмах, обрамляющих городок Сало, с панорамой на залив на 360°, мы предлагаем к продаже в…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
9
4
350 м²
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
€900,000
Рекомендовать
Вилла 18 комнат с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
18
5
750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
10
10
1 035 м²
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6
370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
€990,000
Рекомендовать
Вилла
Salo, Италия
600 м²
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4
160 м²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
€460,000
Рекомендовать
Вилла
Salo, Италия
790 м²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6
770 м²
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
€3,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4
180 м²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
5
350 м²
VB-270418-1. Вилла на первой линии озера Гарда в городке СалоВилла на первой линии озера Гар…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6
400 м²
VB-30008. Красивая вилла в городе СалоРоскошная историческая вилла находится непосредственно…
€8,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Salo, Италия
13
3
480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
€2,48 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с садом, с сигнализацией
Salo, Италия
7
630 м²
Эксклюзивная вилла расположена на берегу озера Гарда, в городе Лимоне-суль-Гарда, Ломбардия.…
€11,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Salo, Италия
5
300 м²
Эксклюзивная вилла в стадии строительства с панорамным видом на озеро Гарда располагается в …
€300,000
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