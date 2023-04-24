Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
  5. Salo
  6. Квартиры

Квартиры в Salo, Италия

Квартира В архив
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Villa di Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Villa di Salo, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 180,000
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 113 м²
€ 340,000
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 132 м²
€ 450,000
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
Квартира 3 спальни в Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 870,000
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 180 м²
€ 1,035,000
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
Квартира 3 спальни в Villa di Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Villa di Salo, Италия
4 Количество комнат 650 м²
€ 5,500,000
VB-30007. Исторические апартаменты в СалоСтруктура представляет собой элегантную историческу…
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 165,000
GH-LV03663. Милая квартирка с частным садомВ резиденции на несколько квартир, мы предлагаем …
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 193,000
GH-LV03662. Двухкомнатная квартира с видом на озероСало. В резиденции на несколько квартир, …
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
70 м²
€ 215,000
Новые апартаменты находятся на озере Гарда, в городе Монига-дель-Гарда, Ломбардия. В резиден…
Realting.com
Перейти