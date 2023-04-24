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Жильё в Salo, Италия

27 объектов найдено
Вилла 18 комнат в Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 2 спальни в Cunettone, Италия
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Квартира 2 спальни в Villa di Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Villa di Salo, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Вилла 4 спальни в Salo, Италия
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 900,000
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
Вилла 18 комнат в Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 10 спален в Salo, Италия
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 180,000
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 113 м²
€ 340,000
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
Квартира 3 спальни в Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 870,000
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 132 м²
€ 450,000
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат 370 м²
€ 990,000
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
600 м²
€ 1,100,000
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
Вилла 3 спальни в Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 460,000
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 180 м²
€ 1,035,000
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
790 м²
€ 1,900,000
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат 770 м²
€ 3,800,000
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
Вилла 3 спальни в Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 650,000
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
Вилла 4 спальни в Salo, Италия
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 3,500,000
VB-270418-1. Вилла на первой линии озера Гарда в городке СалоВилла на первой линии озера Гар…
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 8,500,000
VB-30008. Красивая вилла в городе СалоРоскошная историческая вилла находится непосредственно…
Квартира 3 спальни в Villa di Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Villa di Salo, Италия
4 Количество комнат 650 м²
€ 5,500,000
VB-30007. Исторические апартаменты в СалоСтруктура представляет собой элегантную историческу…
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 165,000
GH-LV03663. Милая квартирка с частным садомВ резиденции на несколько квартир, мы предлагаем …
Квартира 1 спальня в Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 193,000
GH-LV03662. Двухкомнатная квартира с видом на озероСало. В резиденции на несколько квартир, …
Вилла 7 спален в Salo, Италия
Вилла 7 спален
Salo, Италия
630 м²
€ 11,000,000
Эксклюзивная вилла расположена на берегу озера Гарда, в городе Лимоне-суль-Гарда, Ломбардия.…
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
300 м²
€ 300,000
Эксклюзивная вилла в стадии строительства с панорамным видом на озеро Гарда располагается в …
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
70 м²
€ 215,000
Новые апартаменты находятся на озере Гарда, в городе Монига-дель-Гарда, Ломбардия. В резиден…
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