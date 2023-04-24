Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Ломбардия
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
Salo
Жильё в Salo, Италия
Очистить
27 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Квартира 2 спальни
Villa di Salo, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
€ 900,000
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 180,000
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат
104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
113 м²
€ 340,000
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 870,000
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
132 м²
€ 450,000
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат
370 м²
€ 990,000
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
Вилла
Salo, Италия
600 м²
€ 1,100,000
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 460,000
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
180 м²
€ 1,035,000
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
Вилла
Salo, Италия
790 м²
€ 1,900,000
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат
770 м²
€ 3,800,000
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
180 м²
€ 650,000
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 3,500,000
VB-270418-1. Вилла на первой линии озера Гарда в городке СалоВилла на первой линии озера Гар…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 8,500,000
VB-30008. Красивая вилла в городе СалоРоскошная историческая вилла находится непосредственно…
Квартира 3 спальни
Villa di Salo, Италия
4 Количество комнат
650 м²
€ 5,500,000
VB-30007. Исторические апартаменты в СалоСтруктура представляет собой элегантную историческу…
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат
47 м²
€ 165,000
GH-LV03663. Милая квартирка с частным садомВ резиденции на несколько квартир, мы предлагаем …
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат
47 м²
€ 193,000
GH-LV03662. Двухкомнатная квартира с видом на озероСало. В резиденции на несколько квартир, …
Вилла 7 спален
Salo, Италия
630 м²
€ 11,000,000
Эксклюзивная вилла расположена на берегу озера Гарда, в городе Лимоне-суль-Гарда, Ломбардия.…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
300 м²
€ 300,000
Эксклюзивная вилла в стадии строительства с панорамным видом на озеро Гарда располагается в …
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
70 м²
€ 215,000
Новые апартаменты находятся на озере Гарда, в городе Монига-дель-Гарда, Ломбардия. В резиден…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты