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Жильё с видом на море в Салерно, Италия

4 объекта найдено
Вилла в Позитано, Италия
Вилла
Позитано, Италия
8 м²
€ 10,000,000
Шикарная вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – просторная гостиная, светлые ст…
Вилла в Позитано, Италия
Вилла
Позитано, Италия
6 м²
€ 10,000,000
Роскошная вилла расположена в Позитано, Кампания. В доме есть – 6 спален и 6 ванных комнат,…
Вилла в Позитано, Италия
Вилла
Позитано, Италия
8 м²
€ 7,000,000
Красивая вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – 8 спален с ванными комнатами, к…
Вилла 4 спальни в Позитано, Италия
Вилла 4 спальни
Позитано, Италия
150 м²
€ 1,500,000
Прекрасная вилла находится на острове Искья, Кампания. Дом имеет потрясающие виды на национа…

Параметры недвижимости в Салерно, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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