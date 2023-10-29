Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Сабаудия
  5. Виллы

Виллы в Сабаудия, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сабаудия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
€2,90 млн
Realting.com
Перейти