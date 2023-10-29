Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Сабаудия
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Сабаудия, Италия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Stresa, Италия
Вилла 5 спален
Stresa, Италия
Комнаты 6
Площадь 710 м²
VB-Vgr8. Усадьба стилиста Джанфранко Ферре в СтрезеНа участке усадьбы расположены три строен…
€3,97 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Италия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Италия
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Великолепная вилла находится в одном из лучших районов Фреджене, Лацио. В нескольких минутах…
€1,69 млн
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Lanzada, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Lanzada, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
На западном берегу озера Гарда, в районе Камповерде, в результате реконструкции старого ферм…
€615,000
Квартира 4 спальни в Рим, Италия
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
Комнаты 5
Площадь 130 м²
IT-111021. Большая квартира 130м2 в РимеБольшая квартира 130 кв.м. на 4 этаже. Состоит: прих…
€347,009
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
€405,000
Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Отдельная вилла с входом как из Viale Minosse, так и из Viale на одной высоте над землей око…
€327,717
Квартира 3 спальни в Levanto, Италия
Квартира 3 спальни
Levanto, Италия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
KK-280416-17. Апартаменты на прадажу в городке Леванто. СпецияАпартаменты 120квм + 50квм тер…
€1,04 млн
Таунхаус 25 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 25 комнат
Терни, Италия
Комнаты 25
Площадь 530 м²
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
Квартира 50 комнат в Терни, Италия
Квартира 50 комнат
Терни, Италия
Комнаты 50
Площадь 90 м²
Second floor apartment of about 90 square meters with covered parking space. Two bedrooms ba…
€100,000
Дом 4 спальни с Istoricheskiy osobnyak s freskami na granice s Franciey в Аренцано, Италия
Дом 4 спальни с Istoricheskiy osobnyak s freskami na granice s Franciey
Аренцано, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Исторический особняк с фресками в Лигурии, в горах, у границы с Францией  на продажу близ…
€494,240
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом в Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом
Неттуно, Италия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
€126,541
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Manerba del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
В нескольких шагах от озера и в красивой резиденции, мы предлагаем к продаже виллу на трех у…
€730,000
Realting.com
Перейти