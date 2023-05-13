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Жильё возле озера в Сабаудия, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
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