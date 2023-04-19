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Купить квартиру в Rovereto, Италия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Rovereto, Италия
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
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