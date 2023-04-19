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Купить недвижимость в Rovereto, Италия

2 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Rovereto, Италия
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
Вилла 14 спаленв Marco, Италия
Вилла 14 спален
Marco, Италия
25 Количество комнат 18 ванных комнат 5 000 м²
€ 4,160,000
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
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