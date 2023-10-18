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Квартиры в Rosarno, Италия

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1 объект найдено
Квартира в Rosarno, Италия
Квартира
Rosarno, Италия
🌍 Представляем Вашему вниманию шикарную трехуровневую виллу рядом с мор…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Rosarno, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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