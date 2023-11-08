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Жильё в Rosarno, Италия

дома
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7 объектов найдено
Квартира в Rosarno, Италия
Квартира
Rosarno, Италия
🌍 Представляем Вашему вниманию шикарную трехуровневую виллу рядом с мор…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни в Rosarno, Италия
Вилла 4 спальни
Rosarno, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла в Капо Ватикано в 500м от моря. С видами на море и бол…
€310,000
Вилла 5 спален с подвалом в Rosarno, Италия
Вилла 5 спален с подвалом
Rosarno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Видовая трехэтажная вилла в уникальном городке Капо Ватикано на Побереж…
€320,000
Вилла 3 ванных в Rosarno, Италия
Вилла 3 ванных
Rosarno, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Villa Maccarone Вилла находится всего в 800 метрах от прекрасного пляжа…
€380,000
Вилла 3 спальни в Rosarno, Италия
Вилла 3 спальни
Rosarno, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Очаровательная вилла в Капо Ватикано с видами на море и с большим зелен…
€340,000
Вилла 3 спальни в Rosarno, Италия
Вилла 3 спальни
Rosarno, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить вам виллу в 500м от моря в Капо Ватикано. И заодно н…
€230,000
Вилла 5 ванных с подвалом в Rosarno, Италия
Вилла 5 ванных с подвалом
Rosarno, Италия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Роскошная вилла в Капо Ватикано С потрясающими видами, качественной отд…
€1,75 млн

Параметры недвижимости в Rosarno, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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