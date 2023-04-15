Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Roma Capitale
  5. Рим
  6. Виллы

Купить вилла с бассейном в Рим, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
4 ванных комнат 500 м²
€ 2,500,000
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…

Параметры недвижимости в Рим, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти