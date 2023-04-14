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Купить вилла с бассейном в Roma Capitale, Италия

Рим
8
Анцио
6
Неттуно
2
Campagnano di Roma
1
Monte Compatri
1
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Falcognana, Италия
Вилла 4 спальни
Falcognana, Италия
6 ванных комнат 330 м²
€ 1,650,000
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
Вилла 7 спаленв San Giorgio di Acilia, Италия
Вилла 7 спален
San Giorgio di Acilia, Италия
5 ванных комнат 400 м²
€ 1,050,000
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского…
Вилла 5 спаленв Campagnano di Roma, Италия
Вилла 5 спален
Campagnano di Roma, Италия
4 ванных комнат 380 м²
€ 925,000
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
4 ванных комнат 500 м²
€ 2,500,000
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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