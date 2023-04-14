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Купить вилла с видом на море в Roma Capitale, Италия

Рим
8
Анцио
6
Неттуно
2
Campagnano di Roma
1
Monte Compatri
1
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9 объектов найдено
Виллав Неттуно, Италия
Вилла
Неттуно, Италия
3 м²
€ 230,000
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
5 м²
€ 900,000
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
3 м²
€ 230,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
Вилла 5 спаленв Roma Capitale, Италия
Вилла 5 спален
Roma Capitale, Италия
500 м²
€ 1,100,000
Симпатичная вилла расположена в пригороде Рима, Лацио. Площадь дома составляет 500 кв. м,  …
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 320,000
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
100 м²
€ 285,000
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
Вилла 4 спальнив Анцио, Италия
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
138 м²
€ 269,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
85 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в городе Анцио, Лацио. Площадь двухэтажного дома составляет 85…
Вилла 5 спаленв Неттуно, Италия
Вилла 5 спален
Неттуно, Италия
192 м²
€ 250,000
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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