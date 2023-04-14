Купить пентхаус в Roma Capitale, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Roma Capitale, Италия
Пентхаус 2 спальни
Roma Capitale, Италия
270 м²
€ 6,100,000
Великолепный пентхаус расположен в одном из наиболее престижных районов исторического центр…

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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