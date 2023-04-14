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Купить недвижимость возле озера в Roma Capitale, Италия

Рим
60
Анцио
13
Неттуно
4
Campagnano di Roma
1
Monte Compatri
1
Тиволи
1
Фьюмичино
1
1 объект найдено
Домв Roma Capitale, Италия
Дом
Roma Capitale, Италия
1 100 м²
€ 5,000,000
Роскошный дом расположен в престижном районе Рима, Лацио. Сегодня Рим — один старейших и оди…

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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