Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лацио
Roma Capitale
Замки
Купить замок возле озера в Roma Capitale, Италия
Замок
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Desenzano del Garda, Италия
2 Количество комнат
65 м²
€ 210,000
GA-V001439. Двухкомнатная квартира в резиденции у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный …
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,980,000
В деревушке Портезе городка Сан-Феличе-дель-Бенако, мы предлагаем к продаже эту замечательну…
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
172 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 794,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
73 м²
€ 192,746
Флоренция, апартамент в последнем этапе строительства. Квартира оснащена независимым отоплен…
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 1,650,000
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 3,000,000
VB-VILSI. Шикарная вилла в СиенеВилла площадью 1000 кв.м. с земельным участком площадью 1,5 …
Квартира 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Recently built ground floor apartment with 250 m2 of garden. Three bedrooms two bathrooms li…
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 349,000
В окружении зелени, в резиденции с теннисным кортом и бассейном, в привилегированном месте н…
Вилла 5 спален
Милан, Италия
6 Количество комнат
310 м²
€ 4,450,000
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
Квартира 5 комнат
Montappone, Италия
5 Количество комнат
80 м²
Цена по запросу
Квартира с собственным входом на первом этаже с гостиной две спальни ванная комната (возможн…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
360 м²
€ 280,000
PL- PR_C05. Стреза, Магоньино. Дом с садикомНа холме в Стрезе в посёлке Магоньино приятный д…
Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты