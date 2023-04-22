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Жильё с видом на море в Римини, Италия

Misano Adriatico
1
Римини
1
3 объекта найдено
Вилла в Римини, Италия
Вилла
Римини, Италия
3 м²
€ 660,000
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
Пентхаус 2 спальни в Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
Вилла 1 спальня в Римини, Италия
Вилла 1 спальня
Римини, Италия
61 м²
€ 405,000
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…

Параметры недвижимости в Римини, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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