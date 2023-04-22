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Пентхаусы с видом на море в Римини, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …

Параметры недвижимости в Римини, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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