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Жильё в Римини, Италия

Misano Adriatico
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Римини
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6 объектов найдено
Вилла 5 спален в Римини, Италия
Вилла 5 спален
Римини, Италия
6 Количество комнат 1 050 м²
€ 2,033,000
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
Вилла 5 спален в Misano Adriatico, Италия
Вилла 5 спален
Misano Adriatico, Италия
6 Количество комнат 420 м²
€ 3,300,000
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
Вилла 5 спален в Orsoleto, Италия
Вилла 5 спален
Orsoleto, Италия
4 ванных комнат 350 м²
€ 900,000
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
Вилла в Римини, Италия
Вилла
Римини, Италия
3 м²
€ 660,000
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
Пентхаус 2 спальни в Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
Вилла 1 спальня в Римини, Италия
Вилла 1 спальня
Римини, Италия
61 м²
€ 405,000
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…

Параметры недвижимости в Римини, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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