Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Риети

Купить недвижимость в Риети, Италия

Риети
1
3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Риети, Италия
Вилла 5 спален
Риети, Италия
6 Количество комнат 4 295 м²
€ 11,000,000
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
Вилла 5 спаленв Montopoli di Sabina, Италия
Вилла 5 спален
Montopoli di Sabina, Италия
6 Количество комнат 380 м²
€ 750,000
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
Вилла 3 спальнив Colli sul Velino, Италия
Вилла 3 спальни
Colli sul Velino, Италия
4 Количество комнат
€ 340,000
IT-161116. Вилла в маленьком провинциальном городке Колли-суль-ВелиноВ маленьком провинциаль…

Параметры недвижимости в Риети, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти