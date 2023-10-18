Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Реджо-ди-Калабрия
  5. Квартиры

Квартиры в Реджо-ди-Калабрия, Италия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Bussolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
€530,000
Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 1 500 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Панорамная квартира в Сан-Ремо, в хорошем состоянии, расположена на предпоследнем этаже элег…
€731,432
Квартира 3 спальни в Cernobbio, Италия
Квартира 3 спальни
Cernobbio, Италия
Комнаты 4
Площадь 243 м²
VB-070415-4. Апартаменты в Черноббио в комплексе из 4 квартирАпартаменты жилой площадью 243 …
€1,74 млн
Вилла 4 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 4 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 5
Площадь 1 195 м²
VB-547873. Эксклюзивная вилла класса люкс на озере МаджореЭксклюзивная вилла класса люкс на …
€3,48 млн
Дом 9 комнат с Spalni в Терни, Италия
Дом 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 240 м²
Номер ссылки: N1582 Имущественное имя: Casa Picchio Местоположение: В стране Город/Го…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
FP-t402. В Вербании элегантный пентхауз с холлом и соляриемВ Вербании элегантный пентхауз с …
€635,480
Квартира 2 спальни в Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
LH-1Q09. Апартаменты у моря в Лигурии, Оспедалетти, ИталияВ самом центре небольшого приморск…
€417,034
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Район Лагуна городка Сирмионе, в 350 метров от озера, рядом со всей инфраструктурой, предлаг…
€179,000
Квартира 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Трехкомнатная квартира  на продажу в Сан-Ремо  Лигурия на улице Carli Метраж: 135 м…
€458,077
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
€36,945
Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
€1,64 млн

Параметры недвижимости в Реджо-ди-Калабрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти