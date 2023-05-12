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Виллы с бассейном в Рагуза, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Donnalucata, Италия
Вилла 4 спальни
Donnalucata, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 450,000
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Вилла 3 спальни в Donnalucata, Италия
Вилла 3 спальни
Donnalucata, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
€ 380,000
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. В…

Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

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