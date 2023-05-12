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Виллы с видом на море в Рагуза, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
€ 980,000
Уютная вилла расположена в Скольере, Сицилия. Всего в нескольких минутах езды Катания. Площа…

Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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