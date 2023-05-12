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Жильё с видом на море в Рагуза, Италия

4 объекта найдено
Дом в Рагуза, Италия
Дом
Рагуза, Италия
Площадь 2 000 м²
€ 1,400,000
Симпатичный дом расположен в историческом центре города Модика, Сицилия. Трехэтажный дом с п…
Дом 5 спален в Рагуза, Италия
Дом 5 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 5
Площадь 200 м²
€ 250,000
Уютный дом с видом на море расположен в Рагузе, Сицилия. До моря всего 300 метров
Вилла 6 спален в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
€ 980,000
Уютная вилла расположена в Скольере, Сицилия. Всего в нескольких минутах езды Катания. Площа…
Квартира 3 спальни в Рагуза, Италия
Квартира 3 спальни
Рагуза, Италия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
€ 280,000
Красивый апартамент в провинции города Рагуза, Сицилия. Из квартиры, а в особенности, из ее …

Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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