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Купить дом в Рагуза, Италия

Scicli
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Рагуза
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Donnalucata, Италия
Вилла 4 спальни
Donnalucata, Италия
2 ванных комнат 150 м²
€ 450,000
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Дом 20 спаленв Рагуза, Италия
Дом 20 спален
Рагуза, Италия
6 ванных комнат 1 000 м²
€ 1,720,000
На фоне сказочной Рагуза Ибла недалеко от церкви Дельи-Арки находится историческое здание Па…
Вилла 3 спальнив Donnalucata, Италия
Вилла 3 спальни
Donnalucata, Италия
4 ванных комнат 100 м²
€ 380,000
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. В…
Домв Рагуза, Италия
Дом
Рагуза, Италия
2 000 м²
€ 1,400,000
Симпатичный дом расположен в историческом центре города Модика, Сицилия. Трехэтажный дом с п…
Дом 5 спаленв Рагуза, Италия
Дом 5 спален
Рагуза, Италия
200 м²
€ 250,000
Уютный дом с видом на море расположен в Рагузе, Сицилия. До моря всего 300 метров
Вилла 6 спаленв Рагуза, Италия
Вилла 6 спален
Рагуза, Италия
360 м²
€ 980,000
Уютная вилла расположена в Скольере, Сицилия. Всего в нескольких минутах езды Катания. Площа…

Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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