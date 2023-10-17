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Квартиры в Рагуза, Италия

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2 объекта найдено
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Рагуза, Италия
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Рагуза, Италия
Площадь 450 м²
Симпатичный апартамент расположен в Рагузе, Сицилия. Квартира находится на третьем этаже в з…
€350,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рагуза, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рагуза, Италия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Красивый апартамент в провинции города Рагуза, Сицилия. Из квартиры, а в особенности, из ее …
€280,000

Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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