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Купить таунхаус в Тренто, Италия

Comunita della Vallagarina
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Nomi, Италия
Таунхаус 3 спальни
Nomi, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 350,000
Продается просторный таунхаус на южном побережье Тенерифе в престижной зоне Adeje. Это споко…

Параметры недвижимости в Тренто, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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