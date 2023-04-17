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Купить пентхаус в Тренто, Италия

Comunita Alto Garda e Ledro
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…

Параметры недвижимости в Тренто, Италия

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