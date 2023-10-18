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Дома в Тренто, Италия

Comunita della Vallagarina
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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Villa Lagarina, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Villa Lagarina, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эта роскошная вилла в Ногаредо (TN), расположенная в очаровательном холмистом районе, предла…
€1,25 млн
Дом 10 комнат в Riva del Garda, Италия
Дом 10 комнат
Riva del Garda, Италия
Комнаты 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
€1,45 млн
Дом 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente в Brentonico, Италия
Дом 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente
Brentonico, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивое шале в Полсе ( ~ 1200 MASL ) Он расположен на Виа дель Боско в Полсе, недалеко от …
€345,000
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Rovereto, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Rovereto, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
€830,000
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villa Lagarina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
€419,000
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Предаццо, Италия
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
€730,000
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
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€1,30 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Comun General de Fascia, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Comun General de Fascia, Италия
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Прекрасная вилла располагается в городе Валь-ди-Фьемме, Трентино — Альто-Адидже. Двухквартир…
€780,000

Типы недвижимости в Тренто

виллы

Параметры недвижимости в Тренто, Италия

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