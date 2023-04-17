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Купить квартиру в Тренто, Италия

Comunita della Vallagarina
3
Comunita Alto Garda e Ledro
2
Comunita della Valle di Sole
1
Riva del Garda
1
Rovereto
1
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6 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Квартира 2 спальнив Mori, Италия
Квартира 2 спальни
Mori, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 187,000
Рядом с центром Мори мы предлагаем на продажу большую мансардную квартиру следующим образом:…
Квартира 4 спальнив Rovereto, Италия
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
Квартира 1 спальняв Riva del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Riva del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 332,000
В историческом центре Рива-дель-Гарда, на очень живописной улице и в нескольких метрах от пл…
Квартира 2 спальнив Fontechel, Италия
Квартира 2 спальни
Fontechel, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 129,000
We offer for sale apartment with living room with open kitchen, double bedroom, single bedro…
Квартира 1 спальняв Presson, Италия
Квартира 1 спальня
Presson, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …

Параметры недвижимости в Тренто, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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