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Купить недвижимость в Тренто, Италия

Comunita della Vallagarina
9
Comunita Alto Garda e Ledro
3
Rovereto
2
Comun General de Fascia
1
Comunita della Valle di Sole
1
Comunita delle Giudicarie
1
Comunita territoriale della Val di Fiemme
1
Riva del Garda
1
16 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Квартира 2 спальнив Mori, Италия
Квартира 2 спальни
Mori, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 187,000
Рядом с центром Мори мы предлагаем на продажу большую мансардную квартиру следующим образом:…
Квартира 4 спальнив Rovereto, Италия
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
Вилла 4 спальнив Porte, Италия
Вилла 4 спальни
Porte, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 830,000
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
Квартира 1 спальняв Riva del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Riva del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 332,000
В историческом центре Рива-дель-Гарда, на очень живописной улице и в нескольких метрах от пл…
Квартира 2 спальнив Fontechel, Италия
Квартира 2 спальни
Fontechel, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 129,000
We offer for sale apartment with living room with open kitchen, double bedroom, single bedro…
Вилла 5 спаленв Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален
Villa Lagarina, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м²
€ 419,000
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
Вилла 4 спальнив Drena, Италия
Вилла 4 спальни
Drena, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 790,000
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
Вилла 14 спаленв Marco, Италия
Вилла 14 спален
Marco, Италия
25 Количество комнат 18 ванных комнат 5 000 м²
€ 4,160,000
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
Вилла 3 спальнив Porte, Италия
Вилла 3 спальни
Porte, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Мы предлагаем к продажу красивую отдельную виллу на холме в городке Роверето. Недвижимость …
Квартира 1 спальняв Presson, Италия
Квартира 1 спальня
Presson, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …
Вилла 15 спаленв Brentonico, Италия
Вилла 15 спален
Brentonico, Италия
15 Количество комнат 15 ванных комнат 2 100 м²
€ 1,300,000
Мы предлагаем к продаже большое поместье, расположенное на плато Брентонико (TN), с которого…
Таунхаус 3 спальнив Nomi, Италия
Таунхаус 3 спальни
Nomi, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 350,000
Продается просторный таунхаус на южном побережье Тенерифе в престижной зоне Adeje. Это споко…
Шале 5 спаленв Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 730,000
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
Шале 7 спаленв Sant Antonio di Mavignola, Италия
Шале 7 спален
Sant Antonio di Mavignola, Италия
4 ванных комнат 350 м²
€ 1,300,000
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Вилла 5 спаленв Comun General de Fascia, Италия
Вилла 5 спален
Comun General de Fascia, Италия
190 м²
€ 780,000
Прекрасная вилла располагается в городе Валь-ди-Фьемме, Трентино — Альто-Адидже. Двухквартир…

Параметры недвижимости в Тренто, Италия

с видом на горы
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