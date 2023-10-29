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Виллы в Pontassieve, Италия

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1 объект найдено
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pontassieve, Италия
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
Realting.com
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