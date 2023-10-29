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Дома в Policoro, Италия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером в Policoro, Италия
Вилла 4 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером
Policoro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…
€620,000
Realting.com
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